Коронавирус зафиксировали у скончавшейся под Костромой женщины

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В Костромской области у скончавшейся женщины был подтвержден новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Региональные власти уточнили, что женщина умерла вчера вечером. У нее были диагностированы гипертония и ишемическая болезнь.

Отмечается, что коронавирус протекал в тяжелой форме на фоне сопутствующих болезней.

На данный момент инфицированными в регионе числятся два школьника, которые вернулись из Великобритании.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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