Коронавирус зафиксировали у скончавшейся под Костромой женщины
В Костромской области у скончавшейся женщины был подтвержден новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».
Региональные власти уточнили, что женщина умерла вчера вечером. У нее были диагностированы гипертония и ишемическая болезнь.
Отмечается, что коронавирус протекал в тяжелой форме на фоне сопутствующих болезней.
На данный момент инфицированными в регионе числятся два школьника, которые вернулись из Великобритании.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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