Во Франции от коронавируса умерли больше четырех тысяч человек

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Во Франции от коронавируса и вызванных им осложнений скончались 4032 человека, пишет ТАСС.

Сообщается, что за сутки число увеличилось на 509.

Всего во Франции коронавирусом заразились почти 57 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В России коронавирусом заразились 2777, скончались 24 человека.

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