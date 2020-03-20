Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в китайском Тибете

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Тибетском автономном районе на западе Китая, передает РИА «Новости» со ссылкой на китайский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зафиксированы в 4.33 по мск в уезде Тингри городского округа Шигадзе.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

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