Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в китайском Тибете
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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Тибетском автономном районе на западе Китая, передает РИА «Новости» со ссылкой на китайский сейсмологический центр.
Подземные толчки были зафиксированы в 4.33 по мск в уезде Тингри городского округа Шигадзе.
Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.
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