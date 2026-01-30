США могут начать депортировать нелегалов через Аргентину

Вашингтон и Буэнос-Айрес готовят соглашение по депортации нелегалов через Аргентину

Вашингтон и Буэнос-Айрес обсуждают соглашение, согласно которому задержанные в США нелегальные мигранты будут депортированы в Аргентину. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники.

«США и Аргентина ведут активные переговоры о подписании соглашения, которое позволит США депортировать иммигрантов из других стран в эту южноамериканскую страну», — пишет издание.

Из опубликованной информации следует, что сделка позволит отправлять в Аргентину иностранных граждан, задержанных за незаконный въезд в США. И уже оттуда «им могут предложить рейсы возвращения в свои страны».

27 января было опубликовано исследование, которое сообщило, что показатели одобрения иммиграционной политики президента США Дональда Трампа достигли рекордно низкого уровня с момента избрания действующей главы Белого дома на второй президентский срок в 2024 году. Как пишут «Известия», меры администрации Трампа посчитали чрезмерными 53% американцев.

Ранее в США временно увеличили сумму для нелегальных мигрантов за самодепортацию.