Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Спорт

СКА проиграл в шестом матче подряд, разгромно уступив «Спартаку»

СКА уступил «Спартаку» со счетом 0:4 в матче КХЛ
Алексей Даничев/РИА Новости

Московский «Спартак» разгромил петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 4:0.

В составе «Спартака» отличились Павел Порядин, Никита Коростелев, а также Даниил Гутик, который оформил дубль.

СКА потерпел шестое поражение подряд В турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА идет на восьмом месте, набрав 53 очка. «Спартак» занимает шестое место, набрав 60 баллов.

Международная федерация хоккея весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не примут участие в мировом первенстве 2026 года.

Ранее СКА потерпел крупнейшее поражение в КХЛ в своей истории.
 
Теперь вы знаете
НАТО создает банк "для войны с Россией" с капиталом более $100 млрд. Кто стоит за проектом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!