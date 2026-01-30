СКА проиграл в шестом матче подряд, разгромно уступив «Спартаку»

Московский «Спартак» разгромил петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 4:0.

В составе «Спартака» отличились Павел Порядин, Никита Коростелев, а также Даниил Гутик, который оформил дубль.

СКА потерпел шестое поражение подряд В турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА идет на восьмом месте, набрав 53 очка. «Спартак» занимает шестое место, набрав 60 баллов.

Международная федерация хоккея весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не примут участие в мировом первенстве 2026 года.

Ранее СКА потерпел крупнейшее поражение в КХЛ в своей истории.