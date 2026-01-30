Размер шрифта
Петербурженка рассказала, как ее младенец попал в реанимацию сразу после родов

В Петербурге женщина пожаловалась на работу врача в роддоме
IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo/Global Look Press

Жительница Петербурга пожаловалась на действия медиков в роддоме, где она едва не лишилась дочери. Об этом сообщает 78.ru.

Первого ребенка женщина рожала с помощью кесарева сечения, второй должен был появиться на свет тем же образом. Однако перед родами у матери диагностировали ОРВИ.
По словам петербурженки, она в течение 17 часов ждала операции, все это время специалисты останавливали схватки.

«Когда роды все же начались, младенец успел наглотаться первородного кала», – сообщается в публикации.

После этого ребенок несколько дней находился под аппаратом ИВЛ, но в последствии девочку отправили в больницу.

Петербурженка планирует обратиться в суд с претензиями к врачу, который отказался экстренно проводить кесарево сечение и негативно высказывался в отношении роженицы. К другим медикам у нее вопросов нет. В роддоме, по ее словам, все отрицают.

Сейчас младенец чувствует себя хорошо.

Ранее беременных россиянок призвали регулярно ходить к психологу.
 
