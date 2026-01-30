В США заявили, что Иран «подобно крысам» переводит деньги в банки по всему миру

Глава Минфина США: Иран лихорадочно переводит деньги в банки по всему миру

Иранские власти лихорадочно переводят деньги в банки по всему миру на фоне американского давления. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в соцсети Х.

«Режим лихорадочно переводит… средства в банки и финансовые учреждения по всему миру. Будьте уверены, министерство финансов примет меры», — написал он.

Бессент заявил, что иранские власти ведут себя «подобно крысам на тонущем корабле».

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Иран желает заключить соглашение с Соединенными Штатами. Он сообщил, что к иранским берегам направляется мощная военно-морская группа, значительно превосходящая по численности ту, что ранее была развернута у берегов Венесуэлы.

30 января New York Times сообщила, что Пентагон уже предоставил Трампу список потенциальных военных действий против Ирана, среди которых – нанесение ударов по иранским ядерным объектам. Отмечалось, что Трамп отдает предпочтение дипломатическому урегулированию ситуации.

Ранее Эрдоган заявил о готовности Турции стать посредником между США и Ираном.