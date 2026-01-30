Размер шрифта
В Ленобласти отец изнасиловал маленькую дочь и получил срок

В Ленобласти мужчину приговорили к 15 годам в ИК за изнасилование дочери
Суд вынес приговор жителю Ленобласти, который надругался над своей дочерью. Об этом сообщает 78.ru.

По версии следствия, в июне 2023 года фигурант изнасиловал девочку. Ее возраст не уточняется, но известно, что в тот момент ей еще не было 14 лет.

В отношении отца возбудили уголовное дело, которое рассматривалось в закрытом режиме. С 2023 года фигурант находился в СИЗО.

Суд приговорил петербуржца к 15 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Помимо этого, он заплатил ребенку моральную компенсацию в размере миллиона рублей.

До этого в Латвии под суд попал отец, который годами насиловал дочь. В период с 2017 по 2023-й год, оставаясь наедине с ребенком, он пользовался доверием пострадавшей и совершал преступления против ее половой неприкосновенности.

Чтобы дочь никому не рассказала о произошедшем, отец запугивал ее и угрожал. Например, заявлял, что отправит ее в детдом. Мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы.

Ранее отец-педофил шесть лет насиловал дочь в Брянской области.
 
