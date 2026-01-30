Размер шрифта
Путин заявил, что страны Африки готовы сотрудничать с Россией в военной сфере

Путин: несмотря на давление, страны Африки готовы к расширению ВТС с Россией
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Африканские страны, несмотря на давление со стороны западных государств, проявляют заинтересованность в укреплении военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Сегодня, несмотря на давление со стороны Запада, африканские партнеры выражают готовность к расширению отношений с Россией в военной и военно-технической областях», — сказал российский лидер в ходе заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

В январе Министерство обороны РФ оказало помощь и обсудило сотрудничество с рядом африканских стран. Как сообщили в ведомстве, в рамках работы Главного управления международного военного сотрудничества были организованы встречи с представителями военного руководства Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи, Республики Экваториальная Гвинея и Республики Камерун. В ходе этих встреч обсуждались потенциальные направления для развития военного и военно-технического сотрудничества.

Ранее Лавров рассказал о третьем саммите Россия — Африка.
 
