Путин провел заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества

На заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) президент России Владимир Путин оценил результаты деятельности оборонно-промышленного комплекса (ОПК) за прошедший год и определил приоритетные задачи на будущее. Слова главы государства приводит РИА Новости.

Он отметил, что в 2025 году российская система ВТС показала свою эффективность и устойчивость, что привело к значительному количеству экспортных заказов. Российская военная продукция была поставлена более чем в 30 стран, а валютная выручка превысила $15 млрд.

«Крайне важно также, что были созданы фундаментальные заделы, которые позволяют значительно расширить номенклатуру и «географию» поставок нашей продукции военного назначения», — подчеркнул Путин.

По его словам, несмотря на возросшее давление западных стран, система ВТС продолжала функционировать в сложных условиях, но при этом экспортные контракты выполнялись стабильно.

Стабильная работа организаций ОПК, добавил президент, стала возможна благодаря своевременным мерам поддержки. В 2026-2028 годах будут введены дополнительные меры господдержки сферы ВТС.

«Важно также и то, что на этих предприятиях значительный объем продукции — это продукция гражданского назначения», — добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что страны Африки готовы сотрудничать с Россией в военной сфере.