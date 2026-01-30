Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Культура

Гитарист Queen объяснил, почему группа больше не будет гастролировать в США

Брайан Мэй: Queen не будет гастролировать в США, это опасное место
Eduardo Munoz/Reuters

Гитарист-виртуоз легендарной британской группы Queen, Брайан Мэй, заявил о прекращении гастролей коллектива в Соединенных Штатах, назвав страну опасной. Об этом сообщает Daily Mail.

«По словам ведущего гитариста группы Брайана Мэя, Queen больше никогда не будет гастролировать в США», — говорится в публикации.

В интервью газете Мэй выразил опасения относительно безопасности в стране. Он подчеркнул, что участники группы по-прежнему ценят Америку, но считают возвращение туда неоправданным риском.

«Это очень печально, потому что Queen выросли в Америке, и мы любим эту страну. Но сейчас все дважды подумают, прежде чем туда ехать», — отметил музыкант.

Издание отмечает, что ранее Мэй высказывался о своем отказе от участия в британском музыкальном фестивале в Гластонбери, объясняя это расхождениями во взглядах с организаторами.

Брайан Мэй и барабанщик Queen Роджер Тейлор выступали с вокалистом Адамом Ламбертом начиная с 2012 года. Мэй признался, что в настоящее время сложно сказать, когда коллектив вновь появится на сцене с концертами.

Ранее обладатель трех «Грэмми» отменил концерты в России.
 
Теперь вы знаете
НАТО создает банк "для войны с Россией" с капиталом более $100 млрд. Кто стоит за проектом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!