Гитарист Queen объяснил, почему группа больше не будет гастролировать в США

Брайан Мэй: Queen не будет гастролировать в США, это опасное место

Гитарист-виртуоз легендарной британской группы Queen, Брайан Мэй, заявил о прекращении гастролей коллектива в Соединенных Штатах, назвав страну опасной. Об этом сообщает Daily Mail.

«По словам ведущего гитариста группы Брайана Мэя, Queen больше никогда не будет гастролировать в США», — говорится в публикации.

В интервью газете Мэй выразил опасения относительно безопасности в стране. Он подчеркнул, что участники группы по-прежнему ценят Америку, но считают возвращение туда неоправданным риском.

«Это очень печально, потому что Queen выросли в Америке, и мы любим эту страну. Но сейчас все дважды подумают, прежде чем туда ехать», — отметил музыкант.

Издание отмечает, что ранее Мэй высказывался о своем отказе от участия в британском музыкальном фестивале в Гластонбери, объясняя это расхождениями во взглядах с организаторами.

Брайан Мэй и барабанщик Queen Роджер Тейлор выступали с вокалистом Адамом Ламбертом начиная с 2012 года. Мэй признался, что в настоящее время сложно сказать, когда коллектив вновь появится на сцене с концертами.

Ранее обладатель трех «Грэмми» отменил концерты в России.