В Свердловской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

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В Свердловской области введен режим повышенной готовности на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб региона.

Соответствующий указ уже подписал губернатор области Евгений Куйвашев.

Введенный режим предполагает запрет мероприятий численностью более 50 человек, усиление дезинфекции в людных местах, ужесточение мер к приезжающим из-за границы гражданам.

Ранее в Екатеринбурге был зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции — у горожанки, прибывшей из круиза по Средиземному морю.

На данный момент в России зафиксировано 114 случаев заражения COVID-2019, 5 вылечились, смертей нет.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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