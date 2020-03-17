Коронавирус подтвердился у жителя Красноярска
В Красноярске выявили случай коронавирусной инфекции у жителя краевого центра, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав региона.
«Результат подтвержден в установленном порядке», — рассказали в ведомстве.
Как выяснилось, россиянин ранее посещал Австрию, где, вероятно, заразился инфекцией. В Минздраве уточнили, что состояние инфицированного удовлетворительное, его изолировали. Также уже определен круг лиц, с которыми он контактировал после приезда в Россию.
В настоящее время контактировавшие с заболевшим находятся под медицинским наблюдением.
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