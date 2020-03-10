Численность заключенных достигла исторического минимума в России

В российских учреждениях уголовно-исполнительной системы зафиксировано рекордно низкое число заключенных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ФСИН России Александра Калашникова.

По его словам, в России обновился исторический минимум по числу заключенных.

В 2019 году число лиц, находящихся в исправительных учреждениях, составило 425 тыс., в 23 воспитательных колониях для несовершеннолетних насчитали чуть больше одной тысячи человек. По данным ФСИН, также снизилась почти на 2 тыс. человек численность подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах. Их всего 98 тысяч человек.

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