В Петербурге студента госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Санкт-Петербурге срочно госпитализировали студента из Италии для обследования на коронавирус. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по городу.

Отмечается, что обучающийся в Северо-Западном государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова студент обратился к медикам с признаками ОРВИ. После этого было решено отправить его на обследование в инфекционный бокс больницы им С.П. Боткина. В настоящее время специалисты проводят лабораторные исследования.

Студент из Италии жил в общежитии СЗГМУ им. И. И. Мечникова. В связи с этим в здании общежития проводятся санитарно-карантинные мероприятия. Все контактирующие с заболевшим пациентом люди находятся под присмотром врачей.

По последним данным, общее число заразившихся вирусом в мире составляет 95,1 тыс. человек, при этом вылечились — 53 271, скончались — 3 284.

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