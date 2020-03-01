Власти Греции предостерегают сирийских беженцев от нарушения границы через смс

Власти Греции рассылают смс-сообщения нелегальным мигрантам, которые находятся вблизи греко-турецкой границы, с предупреждением не нарушать ее. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на чиновника правительства страны.

В правительстве пояснили, что используют все доступные средства для информирования людей, которые «под влиянием фейковых новостей» концентрируются на восточной границе страны.

»... Греция повышает меры безопасности на границе до максимума. Не пытайтесь нелегально пересечь границу», — говорится в сообщении для беженцев.

По словам чиновника, иностранные мобильные телефоны в районе получают сообщения, когда они приближаются к границе. Таким образом их послание получили уже тысячи.

Анкара сообщила, что прекратит препятствовать проходу сирийских беженцев в Европу после обострения военных действий в Сирии. Фактически, такое решение отменяет соглашение Турции и ЕС от 2016 года — о приеме нелегальных мигрантов. По последним данным, более 76 тысяч сирийских беженцев пересекли границы страны с Евросоюзом после решения турецким лидером Тайипом Эрдоганом их открыть.

Силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего 33 из них погибли и более 30 ранены. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами. При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская сторона, в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечила эвакуацию погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.

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