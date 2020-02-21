В Сочи отстранили от работы учителя, ударившего школьника
В отношении учителя математики, применившего физическую силу к ученику в школе в Сочи, проводится служебное расследование. Кроме того, педагога отстранили от работы.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя городской администрации.
Как отмечается, преподаватель в сопровождении полицейских, администрации образовательного учреждения и сотрудниками управления по образованию и науке провел встречу с родителями учащегося, на которой принес им публичное извинение.
«Проводится служебное расследование. Ситуация на контроле у прокуратуры города», — уведомил представитель сочинской мэрии.
Он отметил, что конфликт между педагогом и учеником случился в среду 19 февраля в ходе классного часа.
Сотрудник мэрии рассказал, что учитель вступился за свою коллегу, которую до этого два школьника довели до слез, после чего «применил физическую силу в отношении одного из учеников».