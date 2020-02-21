Власти Китая рассказали, когда начнутся клинические испытания вакцины от коронавируса
Китайские власти назвали дату начала клинических испытаний вакцины от нового типа коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что об этом в ходе брифинга объявил заместитель министра науки и техники Китая Сюй Наньпин.
Он уточнил, что клинические испытания вакцины от заболевания начнутся не раньше апреля 2020 года.
«Вакцина будет подана на клинические испытания не ранее последней декады апреля», — подчеркнул Сюй Наньпин.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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