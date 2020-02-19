Вильфанд назвал причины аномально теплой зимы

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой зимы. Об этом сообщают РИА «Новости».

Как заявил синоптик, непривычно высокая для зимы температура установилась в России из-за теплого атлантического циклона, который вытесняет холодные северные потоки. Воздушные массы из Атлантики в этом году добрались до Якутии и Хабаровского края, что совершенно нетипично.

По словам Вильфанда, температурные отклонения от нормы достигали этой зимой 25-28°C. Только в конце декабря прошлого года и начале января текущего на короткое время установился антициклон, который принес похолодание.

Однако синоптик спрогнозировал, что столбики термометров опустятся в марте до минусовых показателей, поэтому зимнюю одежду убирать пока не стоит.

«Зима нынешняя настолько фантастически теплая, что, кажется, такого быть не может. Это совершенно нормальное явление, поэтому по всем расчетам мы прогнозируем, что в марте с большой вероятностью будет понижение до -7–10°C», – заявил Вильфанд.

Он пояснил, что по климатическому определению март — зимний месяц, поэтому похолодание закономерно.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что 19 февраля в Москве ожидается +5.