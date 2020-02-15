Под Петербургом из частного дома похитили украшения почти на 3 млн рублей
В Ленинградской области грабитель похитил из частного дома драгоценности, оружие и алкоголь почти на три миллиона рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что инцидент произошел в Тосненском районе Ленинградской области.
По версии следствия, похититель перелез через двухметровый бетонный забор и залез в дом.
Он вынес оттуда часы, кулоны, браслеты, несколько пар сережек, а также кольца из золота с драгоценными камнями, кроме того — 3 фотоаппарата, пневматический пистолет и несколько бутылок коньяка.
Украденные вещи оцениваются в более 2 миллионов 855 тысяч рублей.
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