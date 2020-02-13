Мошенник украл у московской пенсионерки 2,7 млн рублей

В Москве пенсионерка перевела 2,7 млн рублей мошеннику, который представился сотрудником банка. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на ГУ МВД России по городу.

Отмечается, что инцидент произошел 23 декабря 2019 года. Женщине 1951 года рождения позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Он убедил пенсионерку снять все средства с банковских счетов под предлогом сохранения денег. После этого она перевела на подставные банковские счета 2,7 млн рублей.

12 февраля пенсионерка подала заявление о краже денег в ОВД «Савеловский». Сейчас проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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