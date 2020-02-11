Подозреваемый в серии изнасилований мужчина задержан в Москве

Мужчина задержан в Москве по подозрению в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Москве.

По данным следствия, 38-летний мужчина в 2019 году познакомился с девушкой в социальных сетях и пригласил ее в гостиничный комплекс, после чего обманным путем заманил в комнату и изнасиловал. Аналогичным способом подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера над другой девушкой в 2020 году.

На данный момент неоднократно судимый мужчина заключен под стражу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, следователи выясняют обстоятельства произошедшего и проверяют причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям на территории региона.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Тамбовской области подростка изнасиловали на кладбище

— Суд в Ивановской области арестовал замдиректора школы по обвинению в педофилии

— В Москве слесарь изнасиловал и убил 76-летнюю женщину