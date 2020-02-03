В МВД подтвердили гибель российского советника главы Минздрава Южной Осетии
close
В правоохранительных органах подтвердили новость о гибели российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя, передает «Sputnik Осетия».
Ранее сообщалось, что в Цхинвале обнаружили тела Галя и его супруги в их собственном доме.
В правоохранительных органах пока не уточняют обстоятельства смерти.
В настоящее время на месте работают следственный органы.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— СМИ: обнаружено тело российского советника министра здравоохранения Южной Осетии