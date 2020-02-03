В МВД подтвердили гибель российского советника главы Минздрава Южной Осетии

В правоохранительных органах подтвердили новость о гибели российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя, передает «Sputnik Осетия».

Ранее сообщалось, что в Цхинвале обнаружили тела Галя и его супруги в их собственном доме.

В правоохранительных органах пока не уточняют обстоятельства смерти.

В настоящее время на месте работают следственный органы.

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