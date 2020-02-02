В Санкт-Петербурге ликвидирован пожар в бизнес-центре «Лениздат»

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В бизнес-центре «Лениздат» в Санкт-Петербурге полностью ликвидировали возгорание, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по городу.

Уточняется, что пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на четвертом этаже пятиэтажного здания на площади 200 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекались 90 человек и 23 единицы спецтехники. Из бизнес-центра были эвакуированы пять человек.

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