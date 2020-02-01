Мужчина попал под электричку в Новой Москве

Мужчина попал под электричку на Киевском направлении Московской железной дороги. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

По данным ведомства, пострадавший был сбит электропоездом «Нара» – Москва. Мужчина, которому на вид 40 лет, выжил. Он был направлен в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции.

В свою очередь источник в экстренных службах заявил, что инцидент произошел около платформы «Кокошкино».