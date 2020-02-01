В Петербурге мужчина зарезал собутыльника
В Санкт-Петербурге местный житель в состоянии алкогольного опьянения зарезал и расстрелял собутыльника. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как отмечается, инцидент произошел в квартире на Тележной улице. Убитым оказался мужчина 1991 года рождения.
Правоохранители обнаружили на его теле огнестрельные и колото-резаные ранения.
Известно, что юношу убил 34-летний приятель в разгар ссоры. Сначала он напал на свою жертву с ножом, несколько раз его ударил, после дважды выстрелил из газового пистолета. Пострадавший умер на месте.
В настоящее время подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.
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