В Петербурге мужчина зарезал собутыльника

В Санкт-Петербурге местный житель в состоянии алкогольного опьянения зарезал и расстрелял собутыльника. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, инцидент произошел в квартире на Тележной улице. Убитым оказался мужчина 1991 года рождения.

Правоохранители обнаружили на его теле огнестрельные и колото-резаные ранения.

Известно, что юношу убил 34-летний приятель в разгар ссоры. Сначала он напал на свою жертву с ножом, несколько раз его ударил, после дважды выстрелил из газового пистолета. Пострадавший умер на месте.

В настоящее время подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.

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