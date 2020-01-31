Турчинов призвал Зеленского к запрету абортов

Всеукраинский Собор во главе с экс-председателем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Александром Турчиновым призвал украинского лидера Владимира Зеленского как можно раньше созвать заседание СНБОУ из-за демографического кризиса. Об этом сообщает «Страна.ua».

Это случилось на фоне недавней переписи в стране, которая показала, что население Украины за 10 лет уменьшилось на 11 млн человек.

В связи с этим Турчинов предложил подготовить и принять проект постановления о мерах, обеспечивающих защиту семейных ценностей и института семьи. Он также призвал разработать законы, которые будут этому способствовать.

В издании отметили ,что среди предложений есть завуалированный намек на запрет абортов, а именно: «обеспечение на законодательном уровне защиты права человека на жизнь с момента зачатия до естественной смерти».