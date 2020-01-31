Роспотребнадзор рассказал о состоянии двух заболевших коронавирусом в РФ

Несколько человек, которые заболели коронавирусом, в России находятся под пристальным присмотром медиков. Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА «Новости»

По ее словам, состояние заболевших в настоящее время стабильное. Также у них нет высокой температуры.

«Состояние... без клинических проявлений», — передает агентство.

Ранее стало известно, что первые в стране был выявлено два случая заражения коронавирусом. Заболевшими оказались жители Китая.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае заражены коронавирусом более 9 тысяч человек.

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