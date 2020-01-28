В Северодвинске зафиксировали изменения радиационного фона из-за неисправного датчика

В Северодвинске в Архангельской области во вторник, 28 января, зафиксировали изменения радиационного фона из-за неисправного датчика. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу отдела гражданской защиты администрации города Валентина Магомедова.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что городе мог произойти выброс радиации из предприятий. При этом журналисты предположили, что ЧП могло произойти на подводной лодке или в порту.

Позже администрация Северодвинска уточнила, что был зафиксирован малый скачок радиации (0,3 микрозиверта). Также сообщалось, что на место инцидента были направлены специалисты Роспотребнадзора и отдела гражданской защиты для установления причин происшествия.

«Оказалась техническая неисправность датчика», — заявил Магомедов. По его словам, Северное УГМС проверило все датчики, в настоящее время они показывают 0,11 или 0,14 микрозивертов в час.

8 августа на полигоне в Архангельской области, расположенном в 30 км от Северодвинска, недалеко от поселка Ненокса, где находится 45-й центральный морской испытательный полигон ВМФ России, произошел взрыв. В результате происшествия погибли пять сотрудников Росатома и двое представителей Минобороны РФ.

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