Анджелину Джоли заметили в файлах Эпштейна

Американская актриса Анджелина Джоли приглашала финансиста Джеффри Эпштейна на закрытые показы своих картин. Это стало известно из рассекреченных файлов, размещенных на сайте Минюста США.

Джоли через электронную почту дважды приглашала Эпштейна на премьерный показ, а также закрытые вечеринки в 2014 и 2017 годах. Финансист отвечал благодарностью и обещал посетить мероприятия.

Дело Эпштейна — одно из самых скандальных в истории США. Финансиста обвиняли в том, что в начале 2000-х он организовал на своем личном острове, а также в доме на Манхэттене притон, где десятки несовершеннолетних девушек подвергались сексуальной эксплуатации.

В гостях у Эпштейна бывали множество знаменитостей из сферы политики и шоу-бизнеса, включая Трампа. Публикация «файлов Эпштейна» — одно из его предвыборных обещаний. В 2019 году Эпштейна арестовали, ему грозил срок до 40 лет заключения. Однако суда финансист не дождался: его не стало в камере тюрьмы Манхэттена.

