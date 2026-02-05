МВД представило данные о просителях убежища в России в 2025 году

РИА: граждане Украины и Сирии в 2025 году просили убежище в России чаще других

Граждане Украины в прошлом году чаще всего обращались с заявлениями о предоставлении временного убежища в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства внутренних дел РФ.

Отмечается, что в общей сложности в 2025 году 8820 иностраных граждан попросили убежище в России, в том числе 3332 гражданина Украины, 3196 граждан Сирии, а также 281 афганец, 313 палестинцев и 191 гражданин Узбекистана.

Также в десятку по количеству просителей убежища в РФ также вошли Германия, Казахстан, Туркмения, Израиль и Армения.

В 2024 году с заявлениями о предоставлении временного убежища к России обратились 6879 человек, граждане Украины — более половины (3722), на втором месте оказались граждане Сирии (726).

В начале января представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что около 1,4 тыс. граждан Украины пытались в 2025 году незаконно пересечь границу с Белоруссией. При этом большинство попыток пересечения границы зафиксировали на рубежах страны с Евросоюзом.

Ранее в ЕС зафиксировано снижение на 20% числа обращений за убежищем, особенно от сирийцев.