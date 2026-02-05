Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Армия

На Украине заявили о деактивации терминалов Starlink, используемых ВС РФ

Министр обороны Украины заявил о деактивации используемых РФ терминалов Starlink
Global Look Press

Интернет-терминалы Starlink, используемые российскими военными на Украине, были деактивированы. Об этом сообщил украинский министр обороны Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

«Внесенные в «белый список» Starlink работают-терминалы россиян уже заблокированы. Продолжаем верифицировать терминалы Starlink. Первая очередь терминалов, попавших в «белый список», уже работает», — написал глава украинского минобороны.

По его словам, сейчас «белые списки» обновляют раз в сутки, работа по регистрации терминалов продолжается.

Он добавил, что ведомство вместе с партнерами оперативно отрабатывает все кейсы по теме верификации терминалов.

1 февраля компания SpaceX по просьбе министерства обороны Украины ограничила использование спутниковой связи Starlink для российских БПЛА. В Киеве заявили, что будут отключены все неверифицированные терминалы спутниковой системы связи Starlink на Украине. Украинские СМИ предупредили, что ограничения затронут и украинские беспилотники.

Ранее военный эксперт объяснил, как повлияет ограничение работы Starlink на ВС РФ.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!