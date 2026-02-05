На Украине заявили о деактивации терминалов Starlink, используемых ВС РФ

Интернет-терминалы Starlink, используемые российскими военными на Украине, были деактивированы. Об этом сообщил украинский министр обороны Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

«Внесенные в «белый список» Starlink работают-терминалы россиян уже заблокированы. Продолжаем верифицировать терминалы Starlink. Первая очередь терминалов, попавших в «белый список», уже работает», — написал глава украинского минобороны.

По его словам, сейчас «белые списки» обновляют раз в сутки, работа по регистрации терминалов продолжается.

Он добавил, что ведомство вместе с партнерами оперативно отрабатывает все кейсы по теме верификации терминалов.

1 февраля компания SpaceX по просьбе министерства обороны Украины ограничила использование спутниковой связи Starlink для российских БПЛА. В Киеве заявили, что будут отключены все неверифицированные терминалы спутниковой системы связи Starlink на Украине. Украинские СМИ предупредили, что ограничения затронут и украинские беспилотники.

Ранее военный эксперт объяснил, как повлияет ограничение работы Starlink на ВС РФ.