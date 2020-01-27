В Роспотребнадзоре рассказали, что большинство заболевших коронавирусом старше 60 лет

В Роспотребнадзоре сообщили, что большинство людей (80%), заболевших коронавирусом, старше 60 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Анну Попову.

«Фактически у всех с тяжелыми случаями была или есть какая-то соматическая сопутствующая патология», — пояснила глава Роспотребнадзора.

В настоящее время общее число зараженных достигло 2744, из них 80 скончались.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса. Источником возникновения нового типа коронавируса стали дикие животные. Случаи заражения зафиксированы в Китае, Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

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