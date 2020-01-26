Черные ящики украинского Boeing будут расшифрованы в Иране

<img src="//img.gazeta.ru/files3/644/12900644/upload-2020-01-08-08.52-pic905-895x505-97383.jpg">

Бортовые самописцы самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», потерпевшего крушение в аэропорту Тегерана, будут дешифрованы на территории Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена парламентского комитета Ирана по развитию Фараджуллу Раджаби.

Черные ящики воздушного судна останутся на территории Ирана, где и будут расшифрованы, заявил депутат. Он отметил, что работой по дешифровке записей бортовых самописцев займется министерство дорог и городского развития Ирана.

Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский обсудил передачу самописцев сбитого Boeing с представителем Ирана

— Украина будет настаивать на передаче «черных» ящиков упавшего в Иране самолета

— «Не успокоимся»: от Тегерана требуют компенсаций за крушение Boeing