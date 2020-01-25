В Москве из гостиницы госпитализировали 7 граждан КНР

В гостинице в районе Войковской зафиксировано массовое заболевание постояльцев из Китая, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Госпитализированы семеро постояльцев.

По данным СМИ, у них высокая температура.

Предварительный диагноз граждан Китая — ОРВИ.

По данным Telegram-каналов, в гостинице проживают 270 постояльцев.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

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