В Москве из гостиницы госпитализировали 7 граждан КНР
close
В гостинице в районе Войковской зафиксировано массовое заболевание постояльцев из Китая, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Госпитализированы семеро постояльцев.
По данным СМИ, у них высокая температура.
Предварительный диагноз граждан Китая — ОРВИ.
По данным Telegram-каналов, в гостинице проживают 270 постояльцев.
31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Коронавирус не выявлен у госпитализированных в Иркутске китайцев