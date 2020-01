Москва улучшила позиции в престижных международных рейтингах

Москва укрепила позиции в рейтинге топ-100 лучших городов мира Best Cities, в списке качества школьного образования The Programme for International Student Assessment (PISA) и среди экстренных медицинских служб мира по версии компании PricewaterhouseCoopers.

По итогам 2019 года, российской столице удалось опуститься на пятое место среди лучших мировых стран в рейтинге Best Cities. Обойти Москву смогли только Лондон, Нью-Йорк, Париж и Токио. Уточняется, список лучших мировых стран составлялся на основании шести показателей: инфраструктура, климат и безопасность, культура и отдых, цитируемость в сети.

Улучшились показатели Москвы также в рейтинге качества школьного образования. Город, по уровню читательской грамотности детей, занял третье место в мире, по математической грамотности — пятую строчку и шестую позицию — по естественно-научному образовательному уровню.

Помимо этого, кареты скорой помощи столицы вошли в топ-3 по оснащенности и смогли обогнать по этой категории Нью-Йорк. В исследовании отмечается, что на 100 тысяч жителей Москвы приходятся в среднем 8,2 бригады. Как показал опрос, 95% опрошенных рассказали, что удовлетворены работой «скорых».