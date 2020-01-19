Около 23 тысяч человек уже окунулись в крещенские купели в Москве

В Москве в крещенские купели окунулись около 23 тысяч верующих, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу московского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

При этом посетили крещенские купели в столице более 37 тысяч человек.

Наибольшее количество людей отмечается на Святом озере, у пруда в парке Сокольники, а также у пруда в Строгино.

19 января православные верующие отмечают один из древнейших и главных христианских праздников — Крещение Господне (Богоявление).

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