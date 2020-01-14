Россиянам пообещали теплую весну

Ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в 2020 году весна будет теплее климатической нормы. Об этом он рассказал принадлежащему Григорию Березкину РБК.

По его данным, холодной зимы в России, вероятно не будет. Он рассказал, что температура в январе и феврале в этом году будет теплой. Столбики термометра не будет опускаться днем ниже -5°C. В марте погода будет выше климатической нормы на 3 °C – 4°C, в апреле на 1 °C – 2°C, а в мае на 1°C.

«В январе будет на 4–6°C выше нормы, в феврале — на 3–4°C», — добавил Тишковец.

Также он отметил, что зимой не будет большого количества снега.

«В январе выпадет максимум 10–15 миллиметров осадков, в феврале — 15–20», — продолжил он.

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