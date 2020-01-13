Перепуганный бобер в ярославском цирке помочился на зрителей с высоты

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В цирке в Ярославской области во время представления испуганный бобер, которого в одном из номеров поднимают под купол на раскачивающемся обруче, помочился на зрителей. Об этом пишут местные СМИ.

Инцидент произошел во время представления «Звездный круиз», очевидцы запечатлели произошедшее на видео.

Отмечается, что гастроли широко рекламировали, особенно в связи с тем, что в программе заявлены дрессированные бобры.

Некоторые зрители закричали. Кадры видео вызвали гнев зоозащитников, которые назвали это издевательством над животными. Однако, как пишут СМИ, зрители последующих представлений рассказали, что это был трюк, якобы рядом с бобром находилась емкость с водой.