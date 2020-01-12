МЧС предупределило москвичей об усилении ветра
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Столичный главк МЧС предупредил москвичей о сильном ветре и гололедице в ближайший час и до 10.00 понедельника. Об этом сообщает РИА «Новости».
В экстренном предупреждении говорится, что в столице с 17:00 и до 10.00 утра 13 января ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами 12-17 м/с.
Кроме того, в ведомстве напомнили, что на дорогах гололедица.
В связи с непогодой МЧС рекомендует горожанам по возможности оставаться дома. Водителям МЧС посоветовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также нежелательно парковать машину около деревьев.
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