МЧС предупределило москвичей об усилении ветра

Столичный главк МЧС предупредил москвичей о сильном ветре и гололедице в ближайший час и до 10.00 понедельника. Об этом сообщает РИА «Новости».

В экстренном предупреждении говорится, что в столице с 17:00 и до 10.00 утра 13 января ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами 12-17 м/с.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что на дорогах гололедица.

В связи с непогодой МЧС рекомендует горожанам по возможности оставаться дома. Водителям МЧС посоветовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также нежелательно парковать машину около деревьев.

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