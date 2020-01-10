Протестующие вскрыли оружейную комнату в здании парламента Абхазии

Глава Совета безопасности Абхазии Мухаммад Килба заявил, что протестующие вскрыли кабинеты в администрации президента, в том числе оружейную комнату и завладели некоторым количеством оружия, сообщает Sputnik.Абхазия.

По его словам, протестующие блокировали вход в парламент, внутри находятся 250-300 человек.

В настоящее время ведутся переговоры о возврате оружия, но пока удалось вернуть только пять единиц.

Говоря о варианте силового освобождения здания парламента от протестующих, глава Совбеза сказал, что такие меры не запланированы, но и не исключены.

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