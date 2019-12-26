Двух экс-спецназовцев обвинили в убийствах в Москве

В Москве задержаны три участника преступной группировки по делу об убийстве двух человек с целью обогащения. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Отмечается, что один из задержанных организовал группу и привлек в нее других участников. Они в 2008 году совершили убийство бизнесмена и его водителя в помещении на улице Донская в Москве.

Затем в 2012 году они также совершили нападение на мужчину 1967 года рождения, который, по их данным, имел при себе крупную денежную сумму. Житель столицы скончался на месте.

По данным источника РИА «Новости», двое участников в прошлом служили в спецподразделении «Альфа». Незаконной деятельностью они занялись после увольнения.

В отношении троих возбуждены уголовные дела по статье «убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление». Следствие просит об аресте злоумышленников.