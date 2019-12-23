В Кирове самолет выкатился за пределы полосы после посадки

В Кирове пассажирский самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Летевший из Москвы самолет Boeing совершил посадку в Кирове в 9:40 в штатном режиме, однако во время разворота авиалайнер зацепил одним из шасси грунтовку.

В результате инцидента никто не пострадал, все пассажиры покинули борт.

На данный момент идет транспортировка лайнера на полосу. Об обратный рейс из Кирова в Москву задерживается.