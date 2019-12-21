Глава Приморья посоветовал работодателям сделать 31 декабря выходным

Глава Приморского края Олег Кожемяко посоветовал работодателям опираться на мнение сотрудников при решении об определении выходным днем 31 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что сам он, главы муниципальных образований и те, кто отвечает за жизнеобеспечение города и края, будут работать 31 декабря. Кожемяко уточнил, что ряд ведомств будет обеспечивать безопасность в период новогодних праздников.

Однако другим работодателям Приморья губернатор посоветовал опираться на мнение сотрудников и сделать 31 декабря выходным днем, где этого хотят.

Он также подчеркнул, что сотрудницы администрации края могут уйти с работы раньше при согласовании с вице-губернаторами и директорами департаментов.

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