Режим ЧС объявили в болгарском городе Перник из-за нехватки воды

В Болгарии, в городе Перник, 21 декабря объявлен режим ЧС из-за проблем с водоснабжением и нехватки питьевой воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Станислава Владимирова.

Уточняется, что население Перника составляет 10 тысяч человек. В городе ввели режим экономии воды. Она поступает жителям города лишь в течение восьми часов в сутки.

По словам Владимирова, что режим ЧС объявили, чтобы максимально быстро провести необходимые ремонтные работы и обеспечить дополнительный приток воды в водохранилище «Студена». Это также поможет заключить договоры со строительными компаниями напрямую, без проведения конкурса.

Отмечается, что водохранилище «Студена» в настоящее время содержит около 4 млн кубометров воды, а норма составляет 25 млн кубометров. Причиной нехватки воды в Пернике, как и в некоторых других городах стала засуха.

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