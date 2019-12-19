Самолет с отказавшим двигателем успешно приземлился в Подмосковье
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Самолет Ил-76, принадлежащий летно-исследовательскому институту, сумел благополучно приземлиться после того, как в полете у него отказал один двигатель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО «Ил».
Как выяснилось, самолет проходил летные испытания. В какой-то момент в полете сработала индикация нештатной работы одного из четырех двигателей. Тогда пилот решил выключить его и садить судно без отказавшего двигателя.
«Посадка прошла успешно», — добавили в пресс-службе.
Известно, что помощь медиков в результате случившего не потребовалась.
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