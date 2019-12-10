Еще одного закрытого с мертвой мамой в квартире ребенка обнаружили в Удмуртии

Соцслужбы Удмуртии обнаружили в одной из квартир Ижевска двухлетнего ребенка, который провел несколько дней взаперти с мертвой матерью, сообщает РИА «Новости».

Мальчик был обнаружен в ходе проверки, которую проводят по поручению главы региона Александра Бречалова. После того, как в городе Можга были обнаружены тела 13-летнего подростка с ДЦП и его матери, соцслужбы начали проверять дома одиноких женщин с детьми.

«В ходе одной из таких проверок представители соцслужбы не смогли попасть в квартиру в Ленинском районе Ижевска. ...приняли решение взламывать дверь. Спасли жизнь двухлетнему малышу, чья мама умерла от пневмонии пять дней назад», — сообщил Бречалов.

Ранее стало известно, что подросток с тяжелой формой ДЦП умер рядом с телом своей матери. Смерть женщины наступила из-за хронического заболевания. Ее сын на протяжении недели пытался привлечь внимание соседей шумом, однако никто не обращал на это внимания. Мальчик попробовал открыть кран на кухне, чтобы попить воды, однако упал с инвалидной коляски. Позже его тело нашли в луже ледяной воды — смерть наступила от переохлаждения.

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