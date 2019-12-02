У московской школьницы украли сумку за 100 тысяч рублей с картой «Тройка»

Неизвестные ограбили школьницу в центре Москвы. Об этом сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно имеющимся данным, жительница столицы обратилась в полицию 1 декабря с заявлением о нападении ее 16-летней дочери в подземном переходе на ул. Зацепский Вал.

По словам женщины, двое неизвестных кавказкой внешности ударили девушку в лицо и отобрали сумку Valentino стоимостью €1,5 тыс., внешний аккумулятор за 4 тыс. рублей, наушники, ключи от квартиры, транспортную карту «Тройка».

Отмечается, что грабители были одеты в черную одежду.

Правоохранительные органы устанавливают сумму причинного ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.