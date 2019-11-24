На полицейских в британском Бирмингеме напали неизвестные с мачете

Несколько полицейских подверглись нападению после драки в одном из кинотеатров Бирмингема, передает Sky News cо ссылкой на полицию Западного Мидленда.

Как стало известно, стражей порядка вызвали в развлекательный центр, где находится кинотеатр, после сообщений о том, что туда прибыла группа людей с мачете.

Отмечается, что в этот момент в кинотеатре находились 100 человек.

По имеющейся информации, нападение произошло, когда офицеры попытались остановить драку.

В результате инцидента несколько офицеров получили ранения.

Сообщается, что сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать нескольких человек, участвовавших в нападении.