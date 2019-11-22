В Екатеринбурге толпа вломилась в магазин, где продается коллекция дизайнера Louis Vuitton

В торговом центре в Екатеринбурге толпа выстроилась перед открытием магазина IKEA, в котором продавали лимитированную коллекцию мебели, созданную в коллаборации с дизайнером Louis Vuitton Вирджилом Абло. Об этом сообщает E1.RU.

Отмечается, что толпа екатеринбуржцев воровалась в магазин, когда автоматическое железное ограждение только начало подниматься. Видео с происходящим сняла сотрудница магазина.

При этом портал не исключает, что это может быть пиар-акцией, так как видео в редакцию прислала сотрудница магазина. Хотя представители торгового центра заявили, что очереди были настоящими.

Похожая ситуация наблюдается и в других городах России, где также продается коллекция.